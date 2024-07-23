Siirt'te Acı Olay: 2 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki talihsiz çocuk, evin önündeki süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Siirt'te Acı Olay: 2 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evlerinin önündeki süs havuzunda boğuldu.

Kayalısu köyünde evlerinin önünde oynayan A.B, bahçedeki süs havuzuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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