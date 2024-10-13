Şiddetli Yağışlar Artvin’de Köy Yollarını Kapattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları sonucu bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.

Şiddetli Yağışlar Artvin’de Köy Yollarını Kapattı

Arhavi ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Çifte Köprü mevkii, Ulaş Yolgeçen güzergahları ve Gürgencik köy yollarında küçük çaplı heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler çalışma başlattı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda yeni taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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