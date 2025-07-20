Sıcaktan Bunalan İstanbullular Sahillere Koştu

Kavurucu sıcaklardan bunalan İstanbullular sahil ve parklara akın etti. Menekşe Plajı'nda bazı vatandaşlar yüzerken bazıları da kurdukları çadırlarda serinledi.

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Sıcaktan Bunalan İstanbullular Sahillere Koştu
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Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerine seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi. Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti. Denizde vakit geçiren Ersin İş, "Havalar sıcak, ortam güzel ve kalabalık, arkadaşımla beraber yüzmek için geldik." dedi.

Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu Menekşe Plajı'nda, bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kurdukları çadırlarda dinlendi.

Kaynak: AA

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