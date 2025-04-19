Seyir Halindeki Traktör Tutuştu
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeki traktör bir anda alevler içinde kalırken, çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Kovancılar ilçesinde 59 HN 187 plakalı traktör seyir halindeyken aniden tutuştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye intikal ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA