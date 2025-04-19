Seyir Halindeki Traktör Tutuştu

Alınan bilgilere göre, Kovancılar ilçesinde 59 HN 187 plakalı traktör seyir halindeyken aniden tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye intikal ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA