Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hareket halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü, yangını fark ederek son anda araçtan çıkmayı başardı ve kazayı yara almadan atlattı. Ancak yangın, otomobili tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Son Güncelleme:

Olay, saat 15.00 sularında Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Araç sürücüsü, motor bölümünden yükselen dumanları fark edince hemen aracını yol kenarına çekip durdurdu.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın kısa sürede otomobilin tamamını sardı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil adeta hurdaya döndü. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
2800 Rakımlı Mergabütan'a Akın Ettiler 2800 Rakımlı Mergabütan'a Akın Ettiler
Yeşilırmak Nehri Can Çekişiyor Yeşilırmak Nehri Can Çekişiyor
Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı
Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Gelişme! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar