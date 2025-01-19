Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hareket halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü, yangını fark ederek son anda araçtan çıkmayı başardı ve kazayı yara almadan atlattı. Ancak yangın, otomobili tamamen kullanılamaz hale getirdi.
Olay, saat 15.00 sularında Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Araç sürücüsü, motor bölümünden yükselen dumanları fark edince hemen aracını yol kenarına çekip durdurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın kısa sürede otomobilin tamamını sardı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil adeta hurdaya döndü. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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