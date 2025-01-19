Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Olay, saat 15.00 sularında Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Araç sürücüsü, motor bölümünden yükselen dumanları fark edince hemen aracını yol kenarına çekip durdurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın kısa sürede otomobilin tamamını sardı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil adeta hurdaya döndü. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA