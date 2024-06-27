Seyir halindeki otobüste dehşet veren yangın: Geriye külleri kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan şehirler arası yolcu otobüsü, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otobüste dehşet veren yangın: Geriye külleri kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan şehirler arası yolcu otobüsünde paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir Mahallesi yakınında seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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