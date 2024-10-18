Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Bilecik’te dün gece seyir halindeki bir araç bir anda alevler içinde kaldı. Yangın kısa sürede söndürüldü, otomobil ise küle döndü.

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Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bursa kara yolunda seyir halindeki 46 MA 9868 plakalı otomobilden Kepirler köyü yakınında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar birden alevlere dönerken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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