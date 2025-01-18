Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Sürücü Son Anda Kurtarıldı

Düzce'de seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünden aniden alev alarak büyük panik yarattı.

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Yangın, çevredeki sürücüler tarafından yangın tüpleriyle yapılan müdahalelerle söndürüldü. Olay, Öztürkler Kavşağı'nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya yönüne doğru seyreden Ali Yıldırım'ın kullandığı 81 AH 393 plakalı otomobil kavşağa yaklaşırken alevler yükselmeye başladı. Sürücü hızla araçtan tahliye edilirken, diğer sürücüler yangına yangın tüpleriyle müdahale etti.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin müdahalesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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