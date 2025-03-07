Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Çiftçilere 13 Mart Uyarısı

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınma ve Eğitim (TAKE) Projeleri kapsamında üreticilere yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Projeden faydalanmak isteyen çiftçilerin başvurularını belirlenen tarihe kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

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Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Çiftçilere 13 Mart Uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, kışlık sebze üretimi, son turfanda karpuz ve salatalık yetiştiriciliği, yer fıstığı ve susam üretimi, baklagil ve şevketi bostan yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetlerde bulunmak isteyen üreticiler için başvuru süreci başladı. Bu projelerden yararlanmak isteyen üreticilerin, yetiştiricilik yapacakları arazilerle birlikte en geç 13 Mart Perşembe gününe kadar Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. TAKE Projesi, yerel tarımı desteklemek ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Kaynak: İHA

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