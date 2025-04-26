Şerit Değiştirmek İsterken Canında Oluyordu

Eskişehir'de şerit değiştirmeye çalışan motosikletin otomobile çarptığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Şerit Değiştirmek İsterken Canında Oluyordu

Kaza, dün akşam saat 20.45 sıralarında Çevre Yolu'nda Akademi Kavşağı'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.İ. isimli şahsın kontrolündeki 16 BMV 259 plakalı motosiklet, şerit değiştirdiği esnada S.Y. isimli şahsın sürdüğü 07 D 0865 plakalı otomobile çarptı.

Kaza neticesinde araçlarda maddi hasar oluşurken, trafikte de aksamalar yaşandı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kazada şans eseri kimsenin yara almadığı belirlendi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Eskişehir Trafik kazası
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