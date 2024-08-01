Şerit Değiştirmek İstedi: Kazaya Sebep Oldu! 8 Yaralı

Batman Beşiri karayolu istikametine seyreden otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA