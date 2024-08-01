Şerit Değiştirmek İstedi: Kazaya Sebep Oldu! 8 Yaralı

Batman'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda bir kaza daha oldu. Şerit değiştirmek isteyen araç başka bir araca çarptı. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

Şerit Değiştirmek İstedi: Kazaya Sebep Oldu! 8 Yaralı

Batman Beşiri karayolu istikametine seyreden otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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