Serinlemek İçin Fırat Nehri'ne Giren 15 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

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Kırsal Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Ahmet Durmuş (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirden çıkarılan Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA