Serinlemek İçin Baraj Gölüne Giren Bir Çocuk Daha Öldü
Dicle Baraj Gölü bir can daha aldı... Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Kahreden olay, öğle saatlerinde Eğil ilçesindeki Ziyaret mevkisinde meydana geldi. 16 yaşındaki Havin Taş, serinlemek için girdiği Dicle Baraj Gölü'nde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, Havin'i sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eğil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA