Serik'te 5 Yaşındaki Kayıp Yusuf Elik Bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, zabıta ekipleri tarafından bulundu.

Serik'te 5 Yaşındaki Kayıp Yusuf Elik Bulundu

Orta Mahalle'de yaşanan olayda dedesi ile birlikte çarşıya gelen 5 yaşındaki çocuk, dedesinin elini bırakınca kayboldu. Bunun üzerine çevreden yardım isteyen Selahattin Elik, durumu Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kaybolan küçük Yusuf için arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta İşler Caddesi'nde bulunan Yusuf Elik, dedesine teslim edildi. Torununa kavuşan dede büyük mutluluk yaşarken, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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