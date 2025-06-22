Şeker Yerken Ölüyordu, Motosiklet Sürücüsü İmdadına Yetişti

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında yürüdüğü sırada bir anda boğazına şeker kaçan vatandaş nefes almakta zorlanmaya başladı. O sırada yoldan geçen ve durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü hemen motosikletini durdurarak müdahalede bulundu.

Sürücü, Heimlich manevrasını uygulayarak vatandaşın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı. Boğazına şeker kaçan vatandaşa yardım eden motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz olayı anlatarak, şöyle konuştu:

"Yoldan geçiyordum, vatandaşın boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de hemen durdum ve Heimlich manevrası yaparak onu kurtardım. Su aldım, verdim yani vatandaşlık görevimi yaptım. Ambulansı ben çağıracaktım, benden önce çağıran da oldu. Vatandaş reddetti, baktık durumu iyiydi, geri yoluma gittim."

Kaynak: İHA