Satılmak Üzere Olan 75 Parça Arkeolojik Eser Ele Geçirildi

Antalya'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 75 parça arkeolojik eser ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Satılmak Üzere Olan 75 Parça Arkeolojik Eser Ele Geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Araştırmalar sonucunda, dört kişinin ellerindeki tarihi nitelikteki malzemeleri satmaya çalıştığı belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilere ait dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 75 parça arkeolojik eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, olayla ilgili dört şüpheli hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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