Sapanca’da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran tarihinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde F.P.’nin ikametgahına baskın düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda; 3 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 adet ruhsatsız makineli tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında mermi, bir adet makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA