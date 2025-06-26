Sapanca’da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, çeşitli ruhsatsız silahlar ve mühimmat bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 yaşındaki F.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sapanca’da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran tarihinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde F.P.’nin ikametgahına baskın düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda; 3 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 adet ruhsatsız makineli tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında mermi, bir adet makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği ve 26 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Sapanca’da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Resim : 1

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sakarya
Depremde Hasar Gören Okulun Çatısında Yangın: Keresteler Alev Aldı, Panik Yaşandı Depremde Hasar Gören Okulun Çatısında Yangın: Keresteler Alev Aldı, Panik Yaşandı
Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz
Milas-Söke Yolunda Hatalı Sollama Kazası Milas-Söke Yolunda Hatalı Sollama Kazası
Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı