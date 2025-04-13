Sapanca Gölü İçin Sevindiren Gelişme

Mart ayından bugüne kadar etkili olan yağışlar Sapanca Gölü için de umut oldu. Sapanca Gölü'nde bir ayda 12 milyon metreküp su artışı yaşandı.

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Sapanca Gölü İçin Sevindiren Gelişme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 13 Mart’ta yapılan ölçümlerde 30,72 metre olarak kaydedilen Sapanca Gölü su seviyesinin, 13 Nisan itibarıyla 30,96 metreye yükseldiğini duyurdu.

24 santimlik artış ile birlikte şehrin yaklaşık üç aylık su kullanımına denk gelen 12 milyon metreküp su elde edildi. Hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesi, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve tasarruflu su kullanımı ile birlikte önümüzdeki haftalarda göl için 4-7 santim arasında ilave bir artış daha yaşanması ön görülüyor.

Kaynak: İHA

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