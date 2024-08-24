Şantiyede İş Cinayeti! Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şantiyede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Olay, Taşköprü ilçesi Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait şantiyede elektrik akımına kapılan Ali Doğan (45) isimli işçi hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi incelemesi için Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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