Şantiyede İş Cinayeti! Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Şantiyede İş Cinayeti! Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şantiyede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait şantiyede elektrik akımına kapılan Ali Doğan (45) isimli işçi hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi incelemesi için Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İş cinayeti
Son Güncelleme:
Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi Yenilendi Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi Yenilendi
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı
Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem
Mehmet Şimşek’in İpini Kim Çekmek İstiyor? Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı
MHP'de Parti İçindeki Kriz İstifa Getirdi MHP'de Parti İçindeki Kriz İstifa Getirdi
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!