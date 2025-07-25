Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Yakalandı

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Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığınca Karaköprü ve Siverek'te uyuşturucu bulunduğu belirlenen iki aracın durdurulduğunu aktaran Şıldak, aramalarda 4 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 130 gram kubar esrar ele geçildiğini bildirdi.

Şıldak, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA