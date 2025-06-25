Şanlıurfa'da Temizlikçi Kadın 4. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde feci bir kaza meydana geldi. Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Saray kırsal Mahallesi’nden temizlik için günübirlik Birecik’e giden 50 yaşındaki Sedef Ateş, bir apartmanın 4’üncü katındaki evin temizliğini tamamladıktan sonra camları silmeye başladı.

Camın dış kısmını temizlemek için dışarı doğru sarktığı sırada dengesini kaybeden Ateş, yere düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ateş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA