Şanlıurfa’da tehlikeli yolculuk: Motosiklet üzerinde motosikletle yolculuk!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bir kişi motosiklet üzerinde motosikletle yolculuk yaptı.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Aligör Mahallesinde çekilen görüntü görenleri şoke etti. Bir motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motosikleti, diğer eliyle de üstünde taşıdığı motosikleti tutmaya çalışan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sürücünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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