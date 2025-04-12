Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon!
Şanlıurfa'da 24 farklı adrese kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 25 farklı silah, 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Bozova, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen 24 farklı adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ile 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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