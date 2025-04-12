Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon!

Şanlıurfa'nın Bozova, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen 24 farklı adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ile 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA