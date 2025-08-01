Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir haliyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı
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Edinilen bilgiye göre olay, sabah 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADN 098 plakalı tır, Viranşehir ilçe merkezine 5 kilometre kala alev aldı. Tırın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında tırın motor bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kapanan yol jandarma ekiplerince kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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