Şanlıurfa'da Otelde Kahreden Olay: 1 Ölü

Şanlıurfa'da bir otelde konaklayan gencin otel odasında intihar ettiği ileri sürüldü.

Şanlıurfa'da Otelde Kahreden Olay: 1 Ölü

İddiaya göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir otelin 4'üncü katındaki odada konaklayan Umut Can H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

Bir süre haber alınamayan gencin odasına bakan otel çalışanları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından gencin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Otelde Kahreden Olay: 1 Ölü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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