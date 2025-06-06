Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 176 Acemi Kasap Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nın ilk günü, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarla hareketli geçti. Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da acemi kasaplar, kurbanlık hayvanları keserken kendilerini yaraladı. Kent genelinde, bıçak ve satır darbeleriyle ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 176 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralı vatandaşlar, Şanlıurfa’daki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, kurban kesimi sırasında dikkatli olunması ve profesyonel kasapların tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bayram boyunca benzer kazaların önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA