Şanlıurfa'da Koyun Otlatan Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında dün gece feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. (28) yönetimindeki 63 AFJ 054 plakalı otomobil, evinin yakınında koyunlarını otlatan Mehmet Aksak’a (51) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil şarampole yuvarlanırken, yola savrulan Aksak ağır yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Aksak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada bir koyunun da telef olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA