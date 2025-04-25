Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Alkol ve Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği kaçak alkol ve tütün operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Alkol ve Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak alkol ve tütün operasyonları düzenlendi. Viranşehir, Suruç ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda hassas burunlu köpekler de kullanıldı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 195 paket gümrük kaçağı sigara, 363 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 7 kilo 300 gram kaçak çay, 60 şişe kaçak içki ile içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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