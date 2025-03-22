Şanlıurfa'da IŞİD Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, IŞİD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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