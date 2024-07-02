Şanlıurfa'da feci ölüm! Elini yıkamak istedi, boğularak öldü
Şanlıurfa'da elini yıkamak isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen kadın boğularak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde evlerinin yakınından geçen sulama kanalına eğilerek elini yıkamaya çalışan 21 yaşındaki Ayşe Görgen, dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Görgen'i fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekiplerce yapılan arama sonunda Ayşe Görgen'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu.
Görgen'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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