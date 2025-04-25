Şanlıurfa’da Feci Kaza, 2’si Ağır 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazası sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Suruç karayolunun kırsal Çağan Mahallesi mevkisinde yaşandı.
Sürücü F.Ö.K. kontrolündeki 27 ATR 04 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 27 AGT 987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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