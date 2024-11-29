Şanlıurfa'da Evlat Dehşeti: 16 Yaşındaki Çocuk Silahla Babasını Vurdu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.K., babası Hüseyin K.’yi (37) büfeden alkol alırken gördü. Büfenin içerisine giren H.K. ile babası Hüseyin K. arasında alkol tartışması yaşandı. İddiaya göre baba Hüseyin K., alkol almasına karşı çıkan oğluna tokat attı. Eve giden H.K., yanına silah alıp tekrar tekel bayisine döndü. Babasını dışarı çağıran H.K., ateş ederek vurdu.

DURUMU AĞIR

Yaralanan babaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile olay yerine giden polis ekipleri yaptı. Çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA