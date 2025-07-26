Şanlıurfa’da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı, 15’i tutuklandı! 590 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 26 Temmuz 2025 tarihinde kent merkezi ve Suruç ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 590 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, bir miktar esrar, 6 sentetik hap ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i ise serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında 44 şüpheli hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma” suçundan işlem yapıldı. Şanlıurfa Emniyeti, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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