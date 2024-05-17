Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyon: 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa merkez ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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