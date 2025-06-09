Şanlıurfa Siverek'te Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki E.T. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yola devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: