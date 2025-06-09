Şanlıurfa Siverek'te Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa Siverek'te Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki E.T. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yola devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Antalya’da Mangal Faciası Son Anda Önlendi: Yangın Çıktı, Duvar Yıkıldı Antalya’da Mangal Faciası Son Anda Önlendi: Yangın Çıktı, Duvar Yıkıldı
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
Samsun'da 19 Yaşındaki Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi Samsun'da 19 Yaşındaki Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı