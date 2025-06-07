Şanlıurfa Halfeti’de Trafik Kazası: 2 Kadın Yaralandı
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, hafif ticari aracın yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu 2 kadın yaralandı. Yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Balaban ve Artaş mahallelerini bağlayan yolda, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, Tahir B. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan 2 kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA