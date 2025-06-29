Şanlıurfa-Gaziantep Yolunda Feci Kaza

Şanlıurfa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep Yolunda Feci Kaza
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Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 ile 27 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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