Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, T.S. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada, 166 adet ecstasy hap ile 266 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli T.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA