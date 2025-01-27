Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, T.S. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada, 166 adet ecstasy hap ile 266 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli T.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Yolda Buldu Kedi Diyerek Sahiplendi: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi Yolda Buldu Kedi Diyerek Aldı: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyeme
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Motosiklet Sürücülerine Rekor Ceza Motosiklet Sürücülerine Rekor Ceza
Valilik Duyurdu: Van'da 85 Firari Yakalandı Valilik Duyurdu! Van'da 85 Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Listeyi Güncelledi: Bu Kişiler Tek Kalemde Emekli Olacak! Milyonları Sevindirecek Gelişme SGK Listeyi Güncelledi: Bu Kişiler Tek Kalemde Emekli Olacak! Milyonları Sevindirecek Gelişme
Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu