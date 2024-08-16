Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da polisin takibi sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerinde takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada 1 kilo 100 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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