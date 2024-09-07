Samsun’da Taş Ocağında Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında patlama yaşandı. Patlama etkisiyle karayoluna fırlayan taşlar, yoldan geçen araçlara isabet ederken olayda 4 kişi yaralandı.

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Samsun’da Taş Ocağında Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Samsun’da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taşlar düştü. Taşlar yoldan geçen araçlara isabet ederken, olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri dolum tesisi karşısında bulunan bir taş ocağında saat 17.15’te meydana geldi. 112’ye yapılan patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin kaya kırma çalışması sırasında patlama yaşandı. Patlama sonucu kaya parçaları Samsun-Ordu karayoluna savruldu. Yoldan geçen araçların üzerine taş yağdı. Taşlar Özbekistan plakalı bir tır ile 34 YS 3119 plakalı otomobile isabet etti. Olayda toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik, kontrollü olarak verildi. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Yoldaki kaya parçalarının temizlenmesi ile trafik normale döndü.

Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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