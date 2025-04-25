Samsun'da Silah Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 şahıs tabancalar ve tüfeklerle yakalandı.
Samsun'da Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği tespit edilen şahısların ikamet ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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