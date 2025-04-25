Samsun'da Silah Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı

Samsun'da Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği tespit edilen şahısların ikamet ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA