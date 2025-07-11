Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı
Samsun’un Kavak ilçesi İstasyon Kavşağı’nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
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Samsun’un Kavak ilçesi İstasyon Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 RP 002 plakalı otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada yan yoldan gelen 55 GA 506 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine trafik polisleri sevk edildi.
Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Trafik akışı, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA