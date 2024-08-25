Samsun'da Orman Yangını

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, 50 dönüm alan zarar gördü.

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Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Karadoruk Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, orman itfaiyesi ve SASKİ ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın, yapılan çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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