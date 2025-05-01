Samsun’da Narkotik Operasyonları: Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 1,3 kilo metamfetamin, 4 bin 773 ecstasy hap ve fubinaca maddesi ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da Narkotik Operasyonları: Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonla büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk operasyonda, Adalet Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 paket halinde 1 kilo 298 gram metamfetamin, 3 bin 430 adet ecstasy hap ve 22 gram fubinaca maddesi bulundu. Araçta bulunan H.Ç. (23) ve İ.E. (21) gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise ekipler, şüphe üzerine İlkadım ilçesinde A.A. (15), M.K. (24) ve Y.N.D.’yi (18) takibe aldı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1.343 adet ecstasy hap ve 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 4 bin 773 ecstasy hap, 1,3 kilo metamfetamin ve 22 gram fubinaca maddesinin ele geçirildiği operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: İHA

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