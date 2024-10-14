Samsun’da Kahverengi Kokarca Alarmı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda kahverengi kokarcanın yaşayışı, çoğalması, zararları ve mücadelesi hakkında Ziraat Mühendisi Ümit Erdem tarafından bir sunum yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, kahverengi kokarca zararlısına karşı kış mücadelesinde kullanılacak olan biyosidal ürünler hakkında bilgi verdi.

İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ise “Ülkemizde ilk olarak 2017 yılında Artvin ilinde görülen kahverengi kokarcanın hızla yayılarak birkaç il haricinde tüm Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelerde de ekonomik zararlara yol açtığı, ilimizde de 2024 yılında özellikle fındık ürününde Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy ilçelerinde büyük kayıplara neden olduğu, Bafra ilçemizde de 2025 yılında kokarca zararlısının ekonomik kayıplara neden olabileceğinden, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sekretaryasında çalışma gruplarının birlikte hareket ederek kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun ekonomik zarar düzeyine ulaşmadan, doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılacak, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele uygulamaları ile kontrol atına alınmasının hedefliyoruz” dedi.

Kahverengi kokarca çalışma grubu içinde yer alan kamu kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarların görev tanımları yapıldı.

Kaynak: İHA