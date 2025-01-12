Samsun’da İki Şüpheli Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da şüpheli 2 kişinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde şüphe üzerine R.E. (37) ve Y.B. (23) isimli şahısların üzerlerinde polis tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 56 gram metamfetamin ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA