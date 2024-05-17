Samsun'da iki ayrı depoya baskın: Son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda sağlıksız ortamda depolanmış, tarihleri geçmiş ve son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirdi.

Samsun'da iki ayrı depoya baskın: Son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki iki depoya operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakan duyurdu: 4 ilacı artık aile hekimi de yazabilecekBakan duyurdu: 4 ilacı artık aile hekimi de yazabilecekSağlık

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon Samsun
Bülent Nuri Çavuşoğlu sözünü tuttu: Suda yüzde 40’a varan indirim Bülent Nuri Çavuşoğlu sözünü tuttu: Suda yüzde 40’a varan indirim
Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma
Sarı laciverte boyanmasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı Madenci heykelinin boyaları kazındı
Evinizi gül bahçesine çevirecek teknik! Gül çoğaltırken kesinlikle deneyin Evinizi gül bahçesine çevirecek teknik! Gül çoğaltırken kesinlikle deneyin
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af 28 Şubat hükümlüsü generallere af çıktı
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Ünlü çift evlendi: Instagram'da soyadını değiştirerek duyurdu Soyadını değiştirerek duyurdu
Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor: 10 dakikada bin dolar kazanıyor Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor