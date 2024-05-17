Samsun'da iki ayrı depoya baskın: Son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki iki depoya operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA