Samsun’da Gezici Kütüphane Hizmeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’a kazandırılan Gazi İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane Otobüsü, hizmet vermeye başladığı günden itibaren 65 noktada yaklaşık 12 bin vatandaşa kütüphanecilik hizmeti sundu. Toplam 2 bin 750 adet kitabın bulunduğu Gezici Kütüphane’de bugüne kadar 980 vatandaşın kütüphane üyeliği yapıldı ve 870 vatandaşa bin 55 kitap ödünç verildi.

Hizmet götürdüğü noktalar arasında Samsun Kültür Yolu Festivali, Batıpark Sinema ve Kütüphanecilik Etkinliği, Bilim Şenliği, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, sokak oyunları etkinliği ve okul ziyaretleri bulunan Gezici Kütüphane, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gerek okullardan gelen yoğun talepler doğrultusunda gerekse şehir merkezinden uzak okullara yönelik ziyaretlere başladı.

Gezici Kütüphane’nin haftada 6 okul ziyareti olmak üzere, özel davetler ile birlikte aylık toplam 32 okul ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar toplam 256 okul ve mahalle ziyareti yapılması hedefleniyor. Okul ziyaretlerinde ödünç kitap verme işlemi dışında boyama etkinliği, akıllı kitap platformu tanıtımı, sokak oyunları gibi farklı etkinlikler de yapılıyor.

Kaynak: İHA