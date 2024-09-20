Samsun'da Fındık Hırsızları Yakalandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, Abdülsamet O. ve Murat B. bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilo ağırlığındaki iki çuval fındığı çalıp kaçtı.

Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Abdülsamet O.’yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette dokuz suç kaydı bulunan Murat B.’nin ise Tokat'ta başka bir suçtan gözaltına alındığı ve ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA