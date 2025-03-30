Samsun'da Bin 122 Tane Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli operasyonda İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, F.O. (28) ve İ.A. (33) isimli şahısların bulundukları araçta ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda bin 122 adet sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA